Казакова Екатерина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Екатерина Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1841

Сын: Казаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Кононович

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248812325&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.291 Изображение №: 18 ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А Изображение №: 51... Показать все
Смерть
Неизвестно

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