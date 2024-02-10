Казакова Екатерина Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1841
Отец ребёнка: Казаков Иван Кононович
Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248812325&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.291 Изображение №: 18 ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А Изображение №: 51... Показать все
Смерть
Неизвестно