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Чураева Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: Чураев Владимир Михайлович

Мать: Синицина-Чураева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
17.12.1994

Муж: Пряхин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1995

Дочь: Пряхина - Михайлюк Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пряхин Андрей Николаевич

Развод
16.08.2000

Муж: Пряхин Андрей Николаевич

Бракосочетание
23.09.2000

Муж: Власюк Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.2003

Дочь: Власюк София Алексеевна

Отец ребёнка: Власюк Алексей Алексеевич

Развод
20.12.2007

Муж: Власюк Алексей Алексеевич

Бракосочетание
05.10.2012

Муж: Костюков Владислав Валерьевич

Рождение ребёнка
18.04.2014

Дочь: Костюкова Эвелина Владиславовна

Отец ребёнка: Костюков Владислав Валерьевич

Развод
20.07.2017

Муж: Костюков Владислав Валерьевич

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