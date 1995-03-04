Чураева Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978
Бракосочетание
17.12.1994
Рождение ребёнка
04.03.1995
Дочь: Пряхина - Михайлюк Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Пряхин Андрей Николаевич
Развод
16.08.2000
Бракосочетание
23.09.2000
Рождение ребёнка
17.11.2003
Дочь: Власюк София Алексеевна
Отец ребёнка: Власюк Алексей Алексеевич
Развод
20.12.2007
Бракосочетание
05.10.2012
Рождение ребёнка
18.04.2014
Дочь: Костюкова Эвелина Владиславовна
Отец ребёнка: Костюков Владислав Валерьевич
Развод
20.07.2017