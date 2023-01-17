Тупицын Лаврентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.
Дочь: Наталья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
согласно с/хоз переписи 1917 проживал семьей 6 чел: жена 52 г., сын 24 г, сын 22 г., дочь 19 лет, брат 40 лет.
Смерть
Неизвестно