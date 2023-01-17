Тупицын Лаврентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Лаврентий Васильевич

Тупицын Лаврентий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.

Дочь: Наталья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Григорьевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 проживал семьей 6 чел: жена 52 г., сын 24 г, сын 22 г., дочь 19 лет, брат 40 лет.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close