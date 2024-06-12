Поздняков Виктор Павлович 03.04.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Виктор Павлович

Поздняков Виктор Павлович

Место рождения

Урджар, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

03.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954

Отец: Поздняков Павел Павлович

Мать: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.09.1976

Дочь: Позднякова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1983

Дочь: Позднякова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Поздняков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.