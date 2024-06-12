Поздняков Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения03.04.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1976
Дочь: Позднякова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
18.12.1983
Дочь: Позднякова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Поздняков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна