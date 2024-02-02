Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1875

Сын: Рыжов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
27.11.1876

Сын: Рыжов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Рыжов Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
05.04.1883

Сын: Рыжов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Рыжов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
05.07.1886

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
21.04.1889

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович

Смерть
Неизвестно
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