Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
04.02.1875
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
27.11.1876
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
24.01.1879
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
05.04.1883
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
01.04.1885
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
05.07.1886
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
21.04.1889
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рыжов Дмитрий Нилович
Смерть
Неизвестно