Янбиков Хасият
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1972