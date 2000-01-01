Янбиков Хасият — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбиков Хасият

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1972
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