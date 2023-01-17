Тхорик Петр Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1902 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904 ст.
Мать ребёнка: Тхорик Юльяния Филипповна
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.
Дочь: Тхорик Анна Петровна
Мать ребёнка: Тхорик Юльяния Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно