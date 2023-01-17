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Тхорик Петр Данилович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Данила

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
03.11.1902 ст.

Жена: Тхорик Юльяния Филипповна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904 ст.

Сын: Тхорик Степан Петорович

Мать ребёнка: Тхорик Юльяния Филипповна

Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.

Дочь: Тхорик Анна Петровна

Мать ребёнка: Тхорик Юльяния Филипповна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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