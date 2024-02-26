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Тарасов Сергей Прокофьевич
Тарасов Сергей Прокофьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1953
Пол
Мужской
Отец
Тарасов Прокофий Фёдорович
1913 г.р.
Мать
Тарасова (Шевченко) Вера Григорьевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1953
Отец:
Тарасов Прокофий Фёдорович
Мать:
Тарасова Вера Григорьевна
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