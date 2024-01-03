Подкорытова Наталья Иванова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Наталья Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Подкорытов Григорий Иванов1829 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Михаил Григорьев?.10.1850 ст. г.р.
(Подкорытова) Аполлинария Григорьева?.12.1851 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Григорий Иванов

Рождение ребёнка
?.10.1850 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: (Подкорытова) Аполлинария Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Дочь: (Подкорытова) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Подкорытова) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.