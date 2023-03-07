Подкорытова Наталья Иванова

Подкорытова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1850 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1851
Дочь: Аполлинария Григорьевна
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно