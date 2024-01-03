Подкорытова Наталья Иванова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Подкорытов Григорий Иванов1829 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Михаил Григорьев?.10.1850 ст. г.р.
(Подкорытова) Аполлинария Григорьева?.12.1851 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1850 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
?.12.1851
Дочь: (Подкорытова) Аполлинария Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.
Дочь: (Подкорытова) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Подкорытова) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно