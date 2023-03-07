Подкорытова Наталья Иванова

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Подкорытова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1850 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: Аполлинария Григорьевна

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Иванович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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