Исупов Федор (Фетка) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупов Федор (Фетка) Кириллов

Исупов Федор (Фетка) Кириллов

avatar

Место рождения

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Около 1704

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Исупов Кирилл (Кирка) Осипов

Мать: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Исупов Минка Федоров

Мать ребёнка: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1704
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close