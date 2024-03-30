Надточей (Олейникова) Анна Васильева
Место рожденияЛюбеч
Дата рождения1874
Дата смерти09.03.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Любеч
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
05.08.1899 ст.
Дочь: Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.
Дочь: Татиана Лаврентиева
Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров
Любеч
Смерть
09.03.1907 ст.
Любеч
Причина смерти: от родовой горячки