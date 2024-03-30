Надточей (Олейникова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточей (Олейникова) Анна Васильева

Место рождения

Любеч

Дата рождения

1874

Дата смерти

09.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Любеч
Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Муж: Надточей Лаврентий Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Сын: Надточей Марк Фёдоров

Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
05.08.1899 ст.

Дочь: Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.

Сын: Надточей Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.

Дочь: Татиана Лаврентиева

Отец ребёнка: Надточей Лаврентий Фёдоров

Любеч
Смерть
09.03.1907 ст.
Любеч
Причина смерти: от родовой горячки
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