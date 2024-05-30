Козлов Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Козлов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1938
Дочь: Плотникова (Козлова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Липина Варвара Степановна
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Садовникова (Козлова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Липина Варвара Степановна
Смерть
Неизвестно