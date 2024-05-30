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Козлов Петр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Козлов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина Варвара Степановна

Рождение ребёнка
25.02.1938

Дочь: Плотникова (Козлова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Липина Варвара Степановна

Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Садовникова (Козлова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Липина Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно

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