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Перфильев Дмитрий Николаевич
Перфильев Дмитрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
14.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Перфильев Николай Николаевич
1957 г.р.
Мать
Перфильева (Милафетнова) Ольга Романовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986
Отец:
Перфильев Николай Николаевич
Мать:
Перфильева Ольга Романовна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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