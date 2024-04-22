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Перфильев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

14.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986

Отец: Перфильев Николай Николаевич

Мать: Перфильева Ольга Романовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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