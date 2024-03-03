Наталья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти14.05.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Никонов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никонов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никонов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никонович
Смерть
14.05.1862 ст.