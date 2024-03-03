Наталья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

14.05.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Никонов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никонов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Никонов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Никонов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никонович

Смерть
14.05.1862 ст.
Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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