Пашаев (Пашаева) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашаев (Пашаева) Майя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1976

Сын: Пашаев Ильгар

Отец ребёнка: Пашаев Шамши Махмуд-Оглы

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашаев Вугар Шамши-Оглы

Отец ребёнка: Пашаев Шамши Махмуд-Оглы

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оруджова Елена

Отец ребёнка: Пашаев Шамши Махмуд-Оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашаев Шамши Махмуд-Оглы

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