Чернявская (Говядина) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Говядина) Ольга Григорьевна

Место рождения

Болотско, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: Говядин Григорий Сафонович

Мать: Говядина Елена Лукинична

Болотско, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Чернявский Олег Константинович

Отец ребёнка: Чернявский Константин Дмитриевич

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернявский Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Константин Дмитриевич

Смерть
1976
Ленинград
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