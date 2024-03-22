Чернявская (Говядина) Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Рождение ребёнка
21.11.1936
Сын: Чернявский Олег Константинович
Отец ребёнка: Чернявский Константин Дмитриевич
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернявский Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Ленинград