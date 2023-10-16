Бровкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1919

Сын: Бровкин Алексей

Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Петр

Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Иван

Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Смерть
Неизвестно
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