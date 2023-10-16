Бровкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Рождение ребёнка
16.07.1919
Сын: Бровкин Алексей
Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Петр
Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Иван
Отец ребёнка: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Смерть
Неизвестно