Романов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.02.2011
Советский, Ярковский муниципальный район, Тюменская область