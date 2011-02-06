Романов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Иван Григорьевич

Мать: Романова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.02.2011
Советский, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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