Гричук Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1912
Дата смерти25.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1933
Дочь: Гричук Нина Степановна
Мать ребёнка: Гричук Александра
Рождение ребёнка
26.03.1935
Сын: Гричук Владимир Степанович
Мать ребёнка: Гричук Александра
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Гричук Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Гричук Александра
Рождение ребёнка
26.02.1939
Дочь: Гричук Тамара Степановна
Мать ребёнка: Гричук Александра
Смерть
25.09.2004