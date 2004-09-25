Гричук Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гричук Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

25.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1933

Дочь: Гричук Нина Степановна

Мать ребёнка: Гричук Александра

Рождение ребёнка
26.03.1935

Сын: Гричук Владимир Степанович

Мать ребёнка: Гричук Александра

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Гричук Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Гричук Александра

Рождение ребёнка
26.02.1939

Дочь: Гричук Тамара Степановна

Мать ребёнка: Гричук Александра

Смерть
25.09.2004
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