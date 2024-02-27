Сладченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладченко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1958

Дочь: Полетаева (Сладченко) Вера Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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