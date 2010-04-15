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Новиков Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1964

Дата смерти

15.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964

Отец: не указан

Мать: Якупова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
11.07.1987

Дочь: Брыкина Рената Станиславовна

Мать ребёнка: Новикова Лариса Николаевна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1989

Сын: Новиков Александр Станиславович

Мать ребёнка: Новикова Лариса Николаевна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Лариса Николаевна

Смерть
15.04.2010
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