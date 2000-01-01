Погасий (Красовська) Ольга Дмитриевна
Место рожденияКиевская обл.,с.Хоцьки
Дата рождения22.02.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1941
Рождение
22.02.1949
Отец: Красовська Евдокия Романовна
Мать: Дмитрий Игоревич
Киевская обл.,с.Хоцьки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Погасий Петро Васильевич
Киевская обл.,с.Хоцьки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погасий Петро Васильевич