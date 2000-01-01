Погасий (Красовська) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погасий (Красовська) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Киевская обл.,с.Хоцьки

Дата рождения

22.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1941

Муж: Погасий Петро Васильевич

Рождение
22.02.1949

Отец: Красовська Евдокия Романовна

Мать: Дмитрий Игоревич

Киевская обл.,с.Хоцьки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Погасий Петро Васильевич

Киевская обл.,с.Хоцьки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погасий Василий Петрович

Отец ребёнка: Погасий Петро Васильевич

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