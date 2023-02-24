Большакова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1998
Дочь: Ожгихина Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.11.2004
Дочь: Большакова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.08.2007
Дочь: Большакова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.07.?
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно