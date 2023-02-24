Большакова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1998

Дочь: Ожгихина Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.11.2004

Дочь: Большакова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.08.2007

Дочь: Большакова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
18.07.?

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Евгеньевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Александр Евгеньевич

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