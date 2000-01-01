Рязанова (Рязанова) Августа Анкидиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно