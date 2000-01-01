Рязанова (Рязанова) Августа Анкидиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Рязанова) Августа Анкидиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рязанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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