Светилева - Сергиенко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светилева - Сергиенко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светилев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Светилев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светилев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светилева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Светилев Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светилев Алексей Владимирович

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