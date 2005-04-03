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Демидов Леонид Артемьевич

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Место рождения

климовичи, Смоленской обл

Дата рождения

28.05.1914

Дата смерти

03.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1914

Отец: Демидов Артем Демидович

Мать: Жуковская Вера

климовичи, Смоленской обл
Бракосочетание
1942

Жена: Демидова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1943

Сын: Демидов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Демидова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Ирина Николаевна

Бранденбург, Германия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
03.04.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище
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