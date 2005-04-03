Демидов Леонид Артемьевич
Место рожденияклимовичи, Смоленской обл
Дата рождения28.05.1914
Дата смерти03.04.2005
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1914
Отец: Демидов Артем Демидович
Мать: Жуковская Вера
климовичи, Смоленской обл
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
22.11.1943
Сын: Демидов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Демидова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Ирина Николаевна
Бранденбург, Германия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
03.04.2005
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище