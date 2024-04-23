Дорошенко Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко (Подгорная) Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.07.2009

Дочь: Дорошенко Дарина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дорошенко (Подгорная) Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
03.11.2016

Сын: Дорошенко Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорошенко (Подгорная) Марина Юрьевна

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