Дорошенко Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2009
Дочь: Дорошенко Дарина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дорошенко (Подгорная) Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
03.11.2016
Сын: Дорошенко Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорошенко (Подгорная) Марина Юрьевна