Зайкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкин Михаил Иванович

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

11.12.1952

Дата смерти

01.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
01.08.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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