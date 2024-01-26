Без Фамилии Серафима Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ф.200 оп.13 д.188 стр.190
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Чупинов Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ф.200 оп 13 д.188 стр.190
Смерть
Неизвестно