Без Фамилии Серафима Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии Серафима Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупинов Ефим Евстигнеевич

ф.200 оп.13 д.188 стр.190
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Чупинов Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ф.200 оп 13 д.188 стр.190
Смерть
Неизвестно

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