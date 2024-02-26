Леонова Домна Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова Домна Петрова (Вна)

Леонова Домна Петрова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Леонов Иван Кондратьев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.