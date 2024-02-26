Леонова Домна Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Леонов Иван Кондратьев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Кандратей Ануфриев (Ич)
Смерть
Неизвестно