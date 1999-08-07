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Мокрушин Агафон Трефилович

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Место рождения

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.08.1929

Дата смерти

07.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929

Отец: Майшев Трефил Поликарпович

Мать: Мокрушина Александра Антоновна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1958

Сын: Мокрушин Михаил Агафонович

Мать ребёнка: Мокрушина Александра Гавриловна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.01.1972

Жена: Мокрушина Александра Гавриловна

Официальный брак. До этого жили вместе примерно с 1954 года.
Смерть
07.08.1999
Удугучин, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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