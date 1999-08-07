Мокрушин Агафон Трефилович
Место рождения
Дата рождения28.08.1929
Дата смерти07.08.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929
Рождение ребёнка
19.11.1958
Сын: Мокрушин Михаил Агафонович
Мать ребёнка: Мокрушина Александра Гавриловна
Бракосочетание
08.01.1972
Официальный брак. До этого жили вместе примерно с 1954 года.
Смерть
07.08.1999
Удугучин, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика