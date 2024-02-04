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Тихомиров Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Николай Александрович

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Александра Александровна

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Ираида Александровна

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Павел Александрович

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1852 ст.

Сын: Тихомиров Иван Александрович

Мать ребёнка: Пастухова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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