Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1853 ст.

Сын: Кощеев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1855 ст.

Дочь: Кощеева Неонила Иванова

Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник- Унинской Спасской церкви дьяческая девица Ирина Ильина Дем...
Рождение ребёнка
17.02.1857 ст.

Сын: Кощеев Архип Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник поч.Пестеровский Архип Васильев Старков
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Сын: Кощеев Петр Иванов

Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемник из поч.Пестеревского Симон Стефанов Кощеев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Константинович

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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