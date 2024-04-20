Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1853 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович
Рождение ребёнка
12.10.1855 ст.
Дочь: Кощеева Неонила Иванова
Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович
Восприемник- Унинской Спасской церкви дьяческая девица Ирина Ильина Дем...
Рождение ребёнка
17.02.1857 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович
Восприемник поч.Пестеровский Архип Васильев Старков
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Сын: Кощеев Петр Иванов
Отец ребёнка: Кощеев Иван Константинович
Восприемник из поч.Пестеревского Симон Стефанов Кощеев
Бракосочетание
Неизвестно
Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно