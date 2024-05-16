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Бывшева Лампиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывшев Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Екатерина Феофановна

Отец ребёнка: Бывшев Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Матрона Феофановна

Отец ребёнка: Бывшев Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Андрей Феофанович

Отец ребёнка: Бывшев Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Еремей Феофанович

Отец ребёнка: Бывшев Феофан

Смерть
Неизвестно

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