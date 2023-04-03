Кальченко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
10.06.1948

Сын: Кальченко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
12.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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