Кальченко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1948
Сын: Кальченко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кальченко Николай Лукьянович
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
12.07.1963
Рождение ребёнка
1966
Смерть
Неизвестно