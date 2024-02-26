Домна Никитина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сила Пахомов (Ич)
Отец ребёнка: Пахом Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Варвара Пахомова (Вна)
Отец ребёнка: Пахом Алексеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1769