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Домна Никитина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1763

Сын: Сила Пахомов (Ич)

Отец ребёнка: Пахом Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Варвара Пахомова (Вна)

Отец ребёнка: Пахом Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1769

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