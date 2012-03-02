Каграманова (Погосова) Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаграманова (Погосова) Ирина Игоревна

Каграманова (Погосова) Ирина Игоревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.2011

Муж: Каграманов Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.03.2012

Дочь: Каграманова Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.05.2015

Сын: Каграманов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.01.2017

Дочь: Каграманова Аделина Николаевна

Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close