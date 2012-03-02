Каграманова (Погосова) Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.2011
Рождение ребёнка
02.03.2012
Дочь: Каграманова Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.05.2015
Сын: Каграманов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.01.2017
Дочь: Каграманова Аделина Николаевна
Отец ребёнка: Каграманов Николай Александрович