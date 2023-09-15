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Vetter Walter Heinrich Josef
Vetter Walter Heinrich Josef
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Место рождения
Vienna, Vienna Austria
Дата рождения
28.12.1901
Дата смерти
13.06.1940
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Vienna, Vienna Austria
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1940
Vienna, Vienna Austria
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