Vetter Walter Heinrich Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVetter Walter Heinrich Josef

Vetter Walter Heinrich Josef

Место рождения

Vienna, Vienna Austria

Дата рождения

28.12.1901

Дата смерти

13.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Vienna, Vienna Austria
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1940
Vienna, Vienna Austria
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close