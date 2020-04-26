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Тахтараков Александр Андреевич
Тахтараков Александр Андреевич
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
26.04.2020
Пол
Мужской
Отец
Тахтараков Андрей Александрович
1993 г.р.
Мать
Шаварина Альбина Алексеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2020
Отец:
Тахтараков Андрей Александрович
Мать:
Шаварина Альбина Алексеевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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