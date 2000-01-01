Шемелин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемелин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемелина Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемелин Максим Александрович

Мать ребёнка: Шемелина Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемелин Илья Александрович

Мать ребёнка: Шемелина Наталья Валерьевна

Смерть
Неизвестно
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