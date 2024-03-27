Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Место рожденияд.Имангулово Оренбургская область
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Тимеров Мухаммадгали
Мать: Тимерова ?
д.Имангулово Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шарипова Магисарвар Мирхайдаровна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тураева Хаирзада Мирхайдаровна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
д.Тюканово
Рождение ребёнка
10.03.1925
Сын: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ишмухаметов Миргалим Мирхайдарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.04.1933
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.08.1942
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужакаева Магинур Мирхайдаровна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
д.Тюканово Кумертауского района БАССР