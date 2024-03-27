Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Место рождения

д.Имангулово Оренбургская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Тимеров Мухаммадгали

Мать: Тимерова ?

д.Имангулово Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шарипова Магисарвар Мирхайдаровна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тураева Хаирзада Мирхайдаровна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово
Рождение ребёнка
10.03.1925

Сын: Ишмухаметов Мирхаким Почетный Гражданин Куюргазинского Района Мирхайдарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ишмухаметов Миргалим Мирхайдарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.04.1933

Сын: Ишмухаметов Мидхат Мирхайдарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.08.1942

Сын: Ишмухаметов Мирсаяф Мирхайдарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужакаева Магинур Мирхайдаровна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Смерть
1978
д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close