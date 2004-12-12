Зернина (Сычкина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернина (Сычкина) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.12.2004

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сычкин Еким

Мать: Сычкина Августа

Смерть
12.12.2004
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