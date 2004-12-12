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Зернина (Сычкина) Зоя
Зернина (Сычкина) Зоя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
12.12.2004
Пол
Женский
Отец
Сычкин Еким
1898 г.р.
Мать
Сычкина (Борисова) Августа
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Сычкин Еким
Мать:
Сычкина Августа
Смерть
12.12.2004
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