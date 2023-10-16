Вьялкина Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вьялкин Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текуса Егоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно