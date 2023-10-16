Вьялкина Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вьялкин Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вьялкин Яков Егорович

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текуса Егоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Егор Яковлевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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