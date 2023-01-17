Хара Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хара Демьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хара Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
08.03.1931

Дочь: Каландадзе Марина Демьяновна

Мать ребёнка: Хара Ксения Ильинична

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хара Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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