Хара Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хара Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
08.03.1931
Дочь: Каландадзе Марина Демьяновна
Мать ребёнка: Хара Ксения Ильинична
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хара Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно