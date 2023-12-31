Ламанова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламанова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1873

Дочь: Ламанова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.11.1875

Дочь: Ламанова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: Ламанова Варвара Степанов

Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламанов Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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