Ламанова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1873
Дочь: Ламанова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1875
Дочь: Ламанова Матрена Степановна
Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1880
Дочь: Ламанова Варвара Степанов
Отец ребёнка: Ламанов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно