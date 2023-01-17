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Смирнов Николай Александрович

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Место рождения

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956

Отец: Смирнов Александр Павлович

Мать: Смирнова Татьяна Ивановна

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1979

Сын: Смирнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Нина Павловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1980

Сын: Смирнов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Нина Павловна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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