Смирнов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956
Рождение ребёнка
04.04.1979
Сын: Смирнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Нина Павловна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1980
Сын: Смирнов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Нина Павловна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)