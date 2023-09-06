Клюев Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюев Петр Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюев Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюева Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюева Надежда Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
14.06.1903
Сын: Клюев Иван Ильич
Мать ребёнка: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна
Крюков-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.08.1917
Сын: Клюев Леонид Ильич
Мать ребёнка: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна
Смерть
Неизвестно