Клюев Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюев Петр Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюев Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюева Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюева Надежда Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Жена: Клюева (Морозова) Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна

Рождение ребёнка
14.06.1903

Сын: Клюев Иван Ильич

Мать ребёнка: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна

Крюков-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.08.1917

Сын: Клюев Леонид Ильич

Мать ребёнка: Клюева (Буравова) Ирина Симоновна

Смерть
Неизвестно

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