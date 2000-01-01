Затынайченко Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затынайченко Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Затынайченко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затынайченко Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Затынайченко Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Затынайченко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Затынайченко Любовь

Смерть
Неизвестно
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