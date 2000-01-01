Затынайченко Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затынайченко Олег Валерьевич
Мать ребёнка: Затынайченко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затынайченко Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Затынайченко Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Затынайченко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затынайченко Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Затынайченко Любовь
Смерть
Неизвестно