Быргазов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быргазов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Быргазова Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Быргазова Евдакия Васильевна
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область