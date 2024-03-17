Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1837 ст.
Дата смерти06.05.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1837 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1865 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1867 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1869 ст.
Смерть
06.05.1869 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург