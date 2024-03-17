Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1837 ст.

Дата смерти

06.05.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1837 ст.

Отец: Фон Таубе Фёдор Иванович

Мать: Фон Таубе (Von Budberg) Eleonore Sophie Henriette

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Рождение ребёнка
21.06.1864 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Рождение ребёнка
21.08.1865 ст.

Сын: Фон Рейтерн Евграф (Герхард) Васильевич

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Рождение ребёнка
27.09.1867 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Рождение ребёнка
02.05.1869 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Жении Васильевна

Отец ребёнка: Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Смерть
06.05.1869 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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